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Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri

Charlize Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının değiştiğini dile getirdi. Theron, "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği pazar, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" dedi

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  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Charlize Theron, samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculukla başladığı sinema kariyerini yapımcılıkla sürdüren Theron, 'The Hollywood Reporter'a konuştu.

    "Pazar bugün artık çok farklı" diyen Charlize Theron, "Şöhretin, seyirci tarafından aranan başka bir seviyesi var" dedi.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    "ARTIK ÇOK DAHA DEĞERLİ"

    Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının da değiştiğini vurguladı.

    Charlize Theron, konuyla alakalı, "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği pazar, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" şeklinde konuştu.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    "ÇOK FAZLA DİKKAT ÇEKMENİZ OLASI"

    Bu iki farklı alandaki isimlerin, farklı yetenekleri ve özellikleri olduğunu belirten Theron, "Eğer Kim Kardashian'sanız çok daha fazla dikkat çekmeniz olası" ifadelerini kullandı.

    Bu sözleriyle Kim Kardashian hakkında olumsuz bir fikir beyan etmediğini dile getiren Charlize Theron, tam tersine onun yaptığı her şeyi izlediğini sözlerine ekledi.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    "REALİTY ŞOV YILDIZLARI HOLLYWOOD'A ÇOK FAZLA ŞEY KATABİLİR"

    Theron'un söylediği başka bir ayrıntı da bu tür reality şov yıldızlarının aslında Hollywood'a çok fazla şey katabileceği... Ünlü aktris, daha önce de sosyal medya platformlarının ve reality TV şovlarının, gösteri dünyasında birçok başarılı kariyerin inşa edilmesine önayak olduğunu ifade etmişti.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    "CİNSELLİĞİMİ ÖN PLANA ÇIKARIP, ARZULANAN KADIN OLMAMI İSTEDİLER"

    Öte yandan Charlize Theron, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları açıklamıştı. İki çocuk annesi olan Charlize Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini ve ne giyeceğine bile karıştıklarını söylemişti.

    Theron, kariyerinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı yönetmenlerin, kadınlığını, cinselliğini öne çıkarıp, arzulanabilir bir şekilde görünmesini istediklerini belirtmişti.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    "BANA 'İŞTE, GİYECEĞİN ŞEY BU!' DERLERDİ"

    Ardından bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade eden Charlize Theron, "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'İşte, giyeceğin şey bu!' derlerdi" ifadelerini kullanmıştı.

    Röportajda özellikle adını vermediği bir yönetmenden söz eden oyuncu, onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını da anlatmıştı.
  • Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri - Magazin haberleri

    O YÖNETMENİN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

    "Bu durumun benim cinselliğimle ilgili olduğu çok açıktı" şeklinde konuşan Charlize Theron, kariyerine başladığı dönemde bu durumun bir kural olduğunu da sözlerine eklemişti.

    Theron, sözünü ettiği bu yönetmenin kim olduğunu ise net olarak açıklamamıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

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