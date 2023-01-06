Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri

"ARTIK ÇOK DAHA DEĞERLİ"



Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının da değiştiğini vurguladı.



Charlize Theron, konuyla alakalı, "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği pazar, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" şeklinde konuştu.