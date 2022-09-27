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Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler

Charlize Theron, kendisini birden fazla kostüm provasına katılmaya zorlayan bir erkek yönetmen tarafından küçümsendiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Kadınlığımı, cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanabilir bir şekilde görünmemi istediler" dedi

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  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    "The Monster" (Cani) filmiyle 2004 yılında Oscar kazanan Charlize Theron, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Harper's Bazaar dergisine röportaj veren Theron, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları açıkladı.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    "CİNSELLİĞİMİ ÖN PLANA ÇIKARIP, ARZULANAN KADIN OLMAMI İSTEDİLER"

    İki çocuk annesi olan Charlize Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini ve ne giyeceğine bile karıştıklarını söyledi.

    Theron, kariyerinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı yönetmenlerin, kadınlığını, cinselliğini öne çıkarıp, arzulanabilir bir şekilde görünmesini istediklerini belirtti.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    "BANA 'İŞTE, GİYECEĞİN ŞEY BU!' DERLERDİ"

    Ardından bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade eden Charlize Theron, "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'İşte, giyeceğin şey bu!' derlerdi" ifadelerini kullandı.

    Röportajda özellikle adını vermediği bir yönetmenden söz eden oyuncu, onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını da anlattı.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    O YÖNETMENİN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

    "Bu durumun benim cinselliğimle ilgili olduğu çok açıktı" şeklinde konuşan Charlize Theron, kariyerine başladığı dönemde bu durumun bir kural olduğunu da sözlerine ekledi.

    Theron, sözünü ettiği bu yönetmenin kim olduğunu ise net olarak açıklamadı.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Öte yandan Charlize Theron, geçtiğimiz aylarda hayatında kimsenin olmadığını açıklamıştı. Theron, 8 yaşındaki çocuğu Jackson ve 5 yaşındaki August’ı büyütürken yalnız yaşamaktan mutlu olduğunu söylemişti.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    Aktris, "5 yıldan fazla bir süredir kimseyle çıkmadım. Arkadaşlarımın, 'Bir radevuya gitmelisin, bu adamla tanışmalısın' demesine açığım" demişti.
  • Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler - Magazin haberleri

    Threron, "Çocuk sahibi olduğunuzda bu bir başka şeyin yerini alan bir şey ya da başka bir şeye daha az ilgi duymanıza neden olan bir şey değil. Önceliklerin yüksek talep gerektirdiği bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Charlize Theron, hiç biyolojik olarak anne olmadı fakat iki tane evlatlık çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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