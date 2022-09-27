Charlize Theron: Cinselliğimi öne çıkarıp, arzulanan kadın olmamı istediler

"BANA 'İŞTE, GİYECEĞİN ŞEY BU!' DERLERDİ"

Ardından bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade eden Charlize Theron, "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'İşte, giyeceğin şey bu!' derlerdi" ifadelerini kullandı.

Röportajda özellikle adını vermediği bir yönetmenden söz eden oyuncu, onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını da anlattı.