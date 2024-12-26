ChatGPT çöktü mü sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuların arasında yer aldı. ChatGPT, insan konuşmalarını taklit etmenin ötesinde görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir sohbet robotudur. Sosyal medya kullanıcıları, bir süredir yapay zeka botu olan ChatGPT'ye ulaşamadığını dile getiriyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...