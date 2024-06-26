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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama ChatGPT'nin 'Ses Modu' ertelendi - Teknoloji Haberleri

        ChatGPT'nin 'Ses Modu' ertelendi

        OpenAI, ChatGPT için planlanan "Ses Modu" özelliğinin çıkışını teknik sorunlar nedeniyle Temmuz ayına erteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:04
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        ChatGPT'nin 'Ses Modu' ertelendi
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        Yapay zeka devrimi olarak nitelendirilen ChatGPT'nin yeni sürümünde bir erteleme yaşandı.

        Başlangıçta Haziran sonuna kadar yayınlanması planlanan “Ses Modu” özelliği içerik algılama yeteneklerini geliştirmeyi ve kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyordu.

        İLK OLARAK PLUS ABONELERİ KULLANACAK

        Resmi lansman öncesinde, başlangıçta ChatGPT Plus kullanıcılarına geri bildirim almak amacıyla küçük bir grupla sınırlı olarak sunulacak ve sonbaharda daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılacaktı. Ayrıca, OpenAI bu özellikle birlikte yeni video ve ekran paylaşımı yetenekleri getirmeyi planlıyor.

        Ancak OpenAI planladığı tarihte bu özelliği kullanıcılarına sunamayacağını açıkladı. Gerekçe olarak ise teknik sorunlar gösterildi.

        OpenAI’nin bu adımı, kullanıcıların ChatGPT ile daha etkileşimli ve çok yönlü bir deneyim yaşamasını hedefliyor. Ses modu, metin tabanlı sohbetlerin ötesine geçerek kullanıcıların doğal dilde konuşabilmesine olanak tanıyacak. Bu, özellikle iş toplantıları, eğitim oturumları ve diğer iletişim senaryolarında kullanışlı olabilir.

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