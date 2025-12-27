Chelsea: 1 - Aston Villa: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Chelsea, evinde Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. 2. yarıda Ollie Watkins'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen ve ligde üst üste 8. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 39'a yükseltti. Chelsea ise haftayı 29 puanla tamamladı.
Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Aston Villa'yı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Aston Villa kazandı.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 63 ve 84. dakikalarda Ollie Watkins atarken, ev sahibinin tek golünü ise 37. dakikada Joao Pedro kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve puanını 39'a yükseltti. Unai Emery'nin ekibi haftayı lider Arsenal'in 3 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Chelsea ise 29 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Bournemouth'u ağırlayacak. Aston Villa, Arsenal'e konuk olacak.