Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Aston Villa: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Aston Villa: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Chelsea, evinde Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. 2. yarıda Ollie Watkins'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen ve ligde üst üste 8. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 39'a yükseltti. Chelsea ise haftayı 29 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 22:44 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aston Villa, Watkins'le geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Aston Villa'yı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Aston Villa kazandı.

        Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 63 ve 84. dakikalarda Ollie Watkins atarken, ev sahibinin tek golünü ise 37. dakikada Joao Pedro kaydetti.

        Bu sonucun ardından Aston Villa, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve puanını 39'a yükseltti. Unai Emery'nin ekibi haftayı lider Arsenal'in 3 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Chelsea ise 29 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Bournemouth'u ağırlayacak. Aston Villa, Arsenal'e konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Aralık 2025 (2026 Asgari Ücret Zammı Beklentileri Karşıladı Mı?)

        2026 yılı asgari ücret belli oldu. Zam oranı beklentileri karşıladı mı? SDG mutabakata uyacak mı? Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri ne kadar artacak? Firmalar ilaçtan yine kısacak mı? İlaçtaki euro kuru düzenlemesi çözüm olacak mı?Ana Haber Bülteni'ni

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!