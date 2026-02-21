Canlı
        Chelsea: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU

        Chelsea: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Chelsea, evinde Burnley'le 1-1 berabere kaldı. 90+3. dakikada Zian Flemming'in golüne engel olamayan ve galibiyet fırsatını kaçıran Chelsea, haftayı 45 puanla tamamladı. Burnley ise puanını 19'a yükseltti. Chelsea'nin stoperi Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

        Giriş: 21.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:38
        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Chelsea, Burnley'i konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti. Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.

        Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.

        Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.

