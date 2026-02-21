Chelsea: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Chelsea, evinde Burnley'le 1-1 berabere kaldı. 90+3. dakikada Zian Flemming'in golüne engel olamayan ve galibiyet fırsatını kaçıran Chelsea, haftayı 45 puanla tamamladı. Burnley ise puanını 19'a yükseltti. Chelsea'nin stoperi Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Chelsea, Burnley'i konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti. Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.
Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.
Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.