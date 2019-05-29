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Chelsea ile Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi olabilmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahaya çıkıyor! Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşmasıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kullanılmış olacak.

CHELSEA - ARSENAL

SAAT: 22:00

HAKEM: Gianluca Rocchi

STAT: Bakü Olimpiyat

YAYIN: beIN SPORS Haber

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Palmieri, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud

ARSENAL: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang

Chelsea ile Arsenal, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşıyor. İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki ilk maç, 1-1 berabere sona erdi. Chelsea, deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanarak tur atladı.

CHELSEA'NİN 9. FİNALİ!

Avrupa kupalarında Chelsea, 9'uncu kez final oynayacak.

"Maviler", geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 5'inden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1971'de çıkan Chelsea, Real Madrid'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın 1998'deki finalinde Chelsea, Stuttgart'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 29, 2019

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2008'deki 1-1 berabere biten finalinde Manchester United'a penaltılarla 6-5 mağlup oldu. Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa'da ise üç kez boy gösteren Chelsea, 1998'de Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.

ARSENAL 7. KEZ FİNALDE

Arsenal, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalden birini kazandı. İlk finaline 1980'de çıkan Arsenal, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia'ya 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 5-4 yenildi. Arsenal, aynı kupada 1994 ve 1995'te de final oynama başarısı gösterdi. 1994'teki finalde Parma'yı 1-0 ile geçerek şampiyon olan Arsenal, 1995'teki final maçında Real Zaragoza'ya 2-1 kaybetti.

Londra ekibi, 1994'te çıktığı UEFA Süper Kupa maçında Milan'a 0-0 ve 2-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 2006'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

ARSENAL, İLK AVRUPA LİGİ ZAFERİNİ İSTİYOR

UEFA Kupası adıyla başlayan, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvayı, Arsenal ilk, Chelsea ise ikinci kez kazanmaya çalışacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2019 finali ise İngiliz kulüpleri Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya getirecek.

2000 yılından sonra ikinci kez final oynayacak Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

İNGİLİZ EKİPLERİ İKİNCİ KEZ FİNALDE!

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı.

UEFA Kupası'nın 1972'deki finalinde Tottenham, Wolverhampton'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa'daki diğer finalinde Manchester United, 2008'de Chelsea'yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.

YEREL ORGANİZASYONLARDA 197 KEZ RAKİP OLDULAR

Arsenal ile Chelsea, İngiltere'nin yerel organizasyonlarında 197 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda Arsenal 77, Chelsea de 63 kez galip geldi. İki takım arasındaki 57 mücadele, berabere sona erdi. Arsenal, rakibine son 8 maçta sadece bir kez kaybetti.

Taraflar, bu sezon karşılaştıkları iki resmi maçta birer galibiyet aldı. Chelsea, ligde sezonun ilk devresinde ağırladığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Arsenal, sahasında 2-0 kazandı.

1,5 MİLYAR EURO'LUK FİNAL!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 Euroolarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea'nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal'ın ise 625 milyon 500 bin Euro oldu.

Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon Euro ile Chelsea'nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon Euro ile Arsenal'ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.