Chelsea ayrılığı açıkladı: Enzo Maresca

Chelsea, takımla 2. sezonunu geçiren İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, "Chelsea ve Teknik Direktör Enzo Maresca yollarını ayırdı. Kulüpte görev yaptığı süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu kazanımlar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kulübe yaptığı katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefi de dahil olmak üzere dört farklı kulvarda hala ulaşılacak önemli hedefler bulunurken, Enzo ve kulüp yönetimi bu noktada bir değişimin sezonu yeniden rayına oturtmak adına takıma en iyi şansı vereceğine inanıyor. Enzo'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 7 maçında sadece 1 kez galip gelen Chelsea, 30 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

45 yaşındaki teknik direktör kulüp ile geçirdiği bir buçuk yılda UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşamıştı.