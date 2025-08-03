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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, genç sol beki açıkladı - Futbol Haberleri

        Chelsea, genç sol beki açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ajax'tan genç sol bek Jorrel Hato'yu transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 21:12 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:12
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        Chelsea, genç sol beki açıkladı!
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        İngiliz ekibi Chelsea, Ajax forması giyen 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Jorrel Hato'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek" Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

        Ajax altyapısından yetişen Hato, A takımıyla çıktığı 111 maçta 4 gol kaydetti.

        İngiliz basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

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