Chelsea- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak 32. hafta Premier League mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Futbolseverler "Chelsea– Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken, kritik karşılaşmanın tarihi ve detayları merak konusu oldu. Özellikle zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli mücadele öncesinde yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar
Giriş: 12.04.2026 - 10:29 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Liam Rosenior yönetiminde inişli çıkışlı bir görüntü çizen Chelsea, sahasında şampiyonluk adaylarından Manchester City'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Futbol tutkunları ise karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saatini merak ediyor. İşte, Chelsea Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...
CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- Manchester City maçı 12 Nisan Pazar (bu akşam) 18.30'da oynanacak.
CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.