Cher'den genç sevgili tercihi açıklaması: Çünkü yaşıtlarım öldü
En son kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle gündemde olan Cher, neden genç sevgili tercih ettiğini açıkladı; "Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, geçen yıl mayıs ayında ayrıldığı öğrenilen, kendinden 39 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı ilişkiyle gündemde. 77 yaşındaki sanatçı, neden genç sevgili tercih ettiği hakkında konuştu.
Jennifer Hudson'ın sunduğu televiyon programına konuk olan Cher, 38 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile 2022'de başlayan ve geçen yıl biten ilişkiden yola çıkarak "Neden genç sevgili?" sorusuna yanıt verdi.
Cher; "Genç erkeklerle birlikteyim. Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü. Ama daha önce hepsi bana yaklaşmaktan korkuyordu ve sadece genç erkekler vardı" diye konuştu.
Jennifer Hudson, genç erkeklerin "cesur" olma eğiliminde olduklarını söylediğinde Cher de aynı fikirde olduğunu belirtti ve "Evet ve benim gibi kadınlar tarafından büyütüldüler" dedi.
"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ!"
Çiftin ilişkisi ilk kez Kasım 2022'de el ele fotoğraflanmalarının ardından ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin arasındaki yaş farkı hiç gündemden düşmemişti. Çiftin yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söyleyerek, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.
Cher, daha önce Sonny Bono ve merhum şarkıcı Gregg Allman ile olmak üzere iki kez evlenmişti.