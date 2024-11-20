Ünlü şarkıcı Cher, kendi adını taşıyan anı kitabının ilk bölümünde çalkantılı romantik ve profesyonel ilişkilerini anlattı.

78 yaşındaki şarkıcı, Sonny Bono ile olan evliliğinde kendini kapana kısılmış hissettiğini ve bir zamanlar intiharı düşündüğünü itiraf etti.

Cher, 1998'de hayatını kaybeden müzisyen Sonny Bono ile 1962'de tanıştı ve romantik ilişki kurmadan önce birlikte çalışmaya başladı. 1964'te resmi olmayan bir törenle evlendiler ve 1969'da oğulları Chaz'in doğumunun ardından resmi olarak nikâhlandılar. Çift, 1975'te boşandı.