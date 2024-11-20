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        Haberler Dünyadan Cher'den yıllar sonra itiraf: Defalarca intiharın eşiğinden döndüm - magazin haberleri

        Cher'den yıllar sonra gelen itiraf

        Cher, Sonny Bono ile olan evliliğinde kendini kapana kısılmış hissettiğini ve bir zamanlar hayatına son vermeyi düşündüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:46
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        Ünlü şarkıcı Cher, kendi adını taşıyan anı kitabının ilk bölümünde çalkantılı romantik ve profesyonel ilişkilerini anlattı.

        78 yaşındaki şarkıcı, Sonny Bono ile olan evliliğinde kendini kapana kısılmış hissettiğini ve bir zamanlar intiharı düşündüğünü itiraf etti.

        Cher, 1998'de hayatını kaybeden müzisyen Sonny Bono ile 1962'de tanıştı ve romantik ilişki kurmadan önce birlikte çalışmaya başladı. 1964'te resmi olmayan bir törenle evlendiler ve 1969'da oğulları Chaz'in doğumunun ardından resmi olarak nikâhlandılar. Çift, 1975'te boşandı.

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        "BAŞKA BİR SEÇENEK DÜŞÜNEMEDİM"

        Cher, eski eşinin kontrolcü davranışları ve kıskançlık sorunlarıyla ilgili bilgi verdiği kitabında, 1972'de Las Vegas'ta bir otel odasında kendini 'yenilmiş' hissettikten sonra canına kıymak istediğini anlattı.

        "Sevgisiz bir evlilik yaşadığımda 26 yaşındaydım" diye yazan Cher; "Süitimizin balkonuna yalınayak çıktım ve aşağıya baktım. Yalnızlıktan başım dönüyordu. Kenardan atlayıp ortadan kaybolmanın ne kadar kolay olacağını gördüm. Birkaç çılgın dakika boyunca başka bir seçenek düşünemedim" itirafında bulundu.

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        Mutsuz evliliği boyunca beş ya da altı kez intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Cher, "Chaz'ı, annemi, kız kardeşimi, herkesi düşündüm ve bunun gibi şeylerin bana hayranlık duyan insanların bunun nasıl da yaşanabilir bir durum olduğu fikrini edinmelerine neden olur diye düşündüm" dedi.

        Ünlü şarkıcı, hayatına son vermek yerine onu mutsuz eden evliliğini bitirebileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Bir sabah her şey değişti. O gece gösteriler arasında tekrar balkona çıktım ve bu sefer düşündüm ki, atlamama gerek yok, onu bırakabilirim" diye yazdı.

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        Her ne kadar evlilikleri kapalı kapılar ardında çöküyor olsa da ikili hâlâ kamuoyunun önünde müzik konusunda işbirliğine devam ediyordu ve birçok zorlu dönemeçte birlikte çalışmayı sürdürdü.

        Kariyerleri hem müzik ikilisi olarak gösterdikleri çabalarla, hem de televizyonda birlikte yaptıkları çalışmalarla iç içe geçmişti. 1974'e kadar üç yıl boyunca Sonny & Cher Komedi Saati programını yaptılar ve ardından 1976'da Sonny & Cher Show'da birlikte çalıştılar.

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        1975'te boşanmalarının ardından aynı yıl Cher, Gregg Allman ile evlendi ve bu birliktelikten Elijah adını verdiği oğlu dünyaya geldi. İkili, 1979'da boşandı.

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        Cher; Gene Simmons, Val Kilmer ve Tom Cruise gibi isimlerle de birliktelikler yaşadı.

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        Ünlü şarkıcı, 2022'den bu yana 38 yaşındaki rap şarkıcısı Alexander ‘AE’ Edwards ile birlikte.

        #Cher
        #Sonny Bono
        #intihar
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