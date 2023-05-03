NİŞAN BİLMECESİ ÇÖZÜLMÜŞTÜ



Öte yandan şarkıcı ve oyuncu Cher, geçtiğimiz aylarda pırlanta yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlamıştı.



1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, gönderisinde, "Söyleyecek kelime yok, Alexander..." ifadelerine yer vermişti. Ardından yüzüğü bir kez daha paylaşan ünlü isim, gönderisine, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" notunu düşmüştü.



'Yüzük' paylaşımlarının ardından Cher'in, Alexander Edwards ile nişanlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Yüzüğün Cher'e Edwards'ın yeni yıl hediyesi olduğu öğrenilmişti.