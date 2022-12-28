Müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşayan şarkıcı ve oyuncu Cher, pırlanta yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, gönderisinde, "Söyleyecek kelime yok, Alexander..." ifadelerine yer vermişti. Ardından yüzüğü bir kez daha paylaşan ünlü isim, gönderisine, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" notunu düşmüştü.