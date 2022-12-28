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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü

Cher-Alexander Edwards çiftinin nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attığı ileri sürülmüştü. Çifte yakın bir kaynak, "Onlar nişanlanmadı. Yüzük sadece güzel bir hediyeydi" açıklamasında bulunarak, söylentileri yalanladı

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  • Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri

    Müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşayan şarkıcı ve oyuncu Cher, pırlanta yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, gönderisinde, "Söyleyecek kelime yok, Alexander..." ifadelerine yer vermişti. Ardından yüzüğü bir kez daha paylaşan ünlü isim, gönderisine, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" notunu düşmüştü.
  • Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri

    "YÜZÜK SADECE HEDİYEYDİ"

    'Yüzük' paylaşımlarının ardından Cher'in, geçtiğimiz ay kasım birlikteliğini ilan ettiği Alexander Edwards ile nişanlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Söylentilerin ardından Cher'e yakın bir kaynak konuştu. Söz konusu kaynak, "Onlar nişanlanmadı. Yüzük sadece güzel bir hediyeydi" açıklamasında bulunarak, dedikoduları yalanladı.
  • Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri

    "KISKANANLAR ÇATLASIN!"

    Cher, geçtiğimiz aylarda ilişkisi ile alakalı, "Kıskananlar çatlasın!" şeklinde konuşmuştu.
  • Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri

    ACI KAYBI

    Öte yandan geçtiğimiz hafta Cher'in son zamanlarda bir dizi hastalıkla mücadele eden annesi Georgia Holt, hayatını kaybetmişti. Cher, 96 yaşındaki Holt'un acısı ile sarsılmıştı.
  • Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri

    BELGESEL ÇEKMİŞTİ

    Cher, annesi için 2013 yılında 'Dear Mom, Love Cher' adlı bir belgesel çekmişti. Cher'in yapımcılığını üstlendiği film, Georgia Holt'un Arkansas'ta geçen çocukluğundan altı evliliğine ve gösteri dünyasındaki kariyerine kadar tüm hayatını anlatıyordu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Backgrid USA

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