Cher: Milyonlar kaybettim
Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Cher, müzik kariyerindeki en büyük pişmanlığının meşhur 'Believe' adlı şarkısıyla ilgili olduğunu belirtti
1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
'Mirror'a konuşan Cher, ünlü 'Believe' adlı şarkısından yazarlık hakkı alamayınca kazanacağı paradan olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
77 yaşındaki Cher, en büyük pişmanlığının en ünlü şarkılarından biri olan 'Believe' için, 1998'de söz yazarlığı katkısının tanınmasını isteyemeyecek kadar aptal olması olduğunu dile getirdi.
"O KADAR APTALDIM Kİ..."
Cher, BBC Radyo 2'nin bir programında 23 ülkede liste başı olan şarkı hakkında, "Hayal bile edemezsiniz... Yaklaşık 30 kişinin adı yazıldı şarkıya. Bunu ben yazdım ve o kadar aptaldım ki... Yazarlık hakkı bile istemedim" şeklinde konuştu.
"MİLYONLAR KAYBETTİM"
Cher, "Çok para kazanabilirdim..." ifadeleriyle 'Believe'den milyonlar kaybettiğini belirtti.
Fotoğraflar: Reuters, AP