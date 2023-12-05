Cher: Milyonlar kaybettim

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"O KADAR APTALDIM Kİ..."



Cher, BBC Radyo 2'nin bir programında 23 ülkede liste başı olan şarkı hakkında, "Hayal bile edemezsiniz... Yaklaşık 30 kişinin adı yazıldı şarkıya. Bunu ben yazdım ve o kadar aptaldım ki... Yazarlık hakkı bile istemedim" şeklinde konuştu.