Haberler Dünyadan Cher: Muhtemelen evlenmeyeceğiz - Magazin haberleri

Cher: Muhtemelen evlenmeyeceğiz Alexander Edwards ile birlikteliğini sürdüren Cher, evlenip, evlenmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Muhtemelen hayır. Çünkü o, daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" dedi Habertürk Giriş: 23.10.2023 - 08:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:15 facebook

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1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkisiyle alakalı, "Kıskananlar çatlasın!" şeklinde konuşan Cher, yeni açıklamalarda bulundu.

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"MUHTEMELEN EVLENMEYECEĞİZ"



Özel hayatıyla alakalı konuşan Cher, sevgilisiyle evlenip, evlenmeyeceği sorulduğunda, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, nedenini, "Çünkü daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" ifadeleriyle dile getirdi.