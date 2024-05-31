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        Haberler Dünyadan Cher o davayı yıllar sonra kazandı - Magazin haberleri

        Cher o davayı yıllar sonra kazandı

        Cher, yıllar süren telif davasını kazandı. Cher'e, 418 bin dolarlık ödeme yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:33
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        Cher, 1964 - 1975 arasında evli kaldığı ve aynı zamanda bir zamanlar iş ortağı olduğu Sonny Bono ile boşanmasının ardından kariyerine solo olarak devam etmişti. Bono ise siyasete atılmıştı.

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        Cher, boşanmış olsalar da Sonny Bono'nun 5 Ocak 1998'deki vefatına kadar zaman zaman birlikte işler yapmaya devam etmişti. Bu arada beraber yaptıkları şarkılar nedeniyle de telif hakkı sorunu yaşandı.

        Cher, boşanma anlaşmasında yer alan bir maddeden ötürü Bono ile listelerde zirveye çıkan şarkı kataloğundan telif ücreti alıyordu. Bono 1998'de ölünce payı mirasçılarına geçti.

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        Sonny Bono'nun eşi Mary Bono, 2016'da şarkı sözü yazarlarına ve onların mirasçılarına, artık Sonny'nin yayınlarının sahibi olduğunu öne sürerek, telif hakkı yasasının bir özelliğini kullanarak ödeme yapmamıştı. Telif hakları, 2021'de Cher'den alıkonulmuştu. Ünlü şarkıcının avukatları da Mary'nin kullandığı fesih maddesinin boşanma anlaşmasında kararlaştırılan telif hakkı paylaşımına uygun olmadığını savunarak dava açmıştı.

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        Cher de Sonny Bono'nun eşi Mary Bono'a telif hakkını alabilmek için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı yıllar süren davayı kazandı.

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        Dava, Cher'in lehine sonuçlandı. 'I Got You Babe' ve 'The Beat Goes On' gibi Sonny & Cher şarkılarının devam eden popülaritesi sayesinde Cher'e, anlaşmazlık sırasında alıkonulan yaklaşık 418 bin dolarlık ödeme yapılacak.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Cher
        #Sonny Bono
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