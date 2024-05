Cher o davayı yıllar sonra kazandı

Dava, Cher'in lehine sonuçlandı. 'I Got You Babe' ve 'The Beat Goes On' gibi Sonny & Cher şarkılarının devam eden popülaritesi sayesinde Cher'e, anlaşmazlık sırasında alıkonulan yaklaşık 418 bin dolarlık ödeme yapılacak.

Fotoğraflar: Avalon