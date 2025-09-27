Chery'den halka arz adımı

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlıyor.

Yapılan bildirime göre, halka arzda 297,4 milyon hissenin, 27,75 ila 30,75 Hong Kong doları (3,57 ila 3,95 ABD doları) fiyattan satılması planlanıyor.

Aralarında International Investment Fund SPC, HHLR Advisors, Greenwoods Assets Management, Dajia Insurance Group ve batarya üreticisi Gotion High-Tech gibi şirketlerin bulunduğu kurumsal yatırımcıların 587 milyon dolarlık A sınıfı hisseyi satın almak üzere başvuru yaptığı halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekleniyor.

Chery, konuya ilişkin açıklamasında, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35'ini yeni model araçların geliştirilmesi ve mevcut modellerin güncellenmesine, yüzde 25'ini elektrikli araç platformları, akıllı kokpitler ve gelişmiş sürücü-asistanı sistemleri gibi yeni nesil teknolojilere harcayacağını bildirdi.

Gelirlerin yüzde 20'sinin şirketin küresel üretim kapasitesini artırmak üzere yurt dışındaki fabrikalarına harcanacağı, Vietnam'da ilave bir fabrikanın kurulacağı, Malezya'daki üretim tesisinin ise genişletileceği kaydedildi. Böylece Vietnam'da yılda ilave 19 bin, Malezya'da ise ilave 36 bin aracın üretilmesi hedefleniyor.

Chery, ayrıca araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uygun hale getirmek üzere Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'daki araştırma ve geliştirme merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendisi işe almayı planlıyor.