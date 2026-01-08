Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu ilk antrenmanına çıktı - Trabzonspor Haberleri

        Chibuike Nwaiwu ilk antrenmanına çıktı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlarken, bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:01
        Trabzonspor'un Avusturya ekibi Wolfsberger AC'ten transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic’in doğum günü kutlandı.

