Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon’da coşkulu karşılama! - Trabzonspor Haberleri

        Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon’da coşkulu karşılama!

        Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili takımın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Onuachu'nun transferde etkili olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon'da coşkulu karşılama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC’den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, saat 22.00 sıralarında Trabzon’a ulaştı. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Nwaiwu, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

        Trabzonspor’a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Chibuike Nwaiwu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gururlandırdı. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer sürecim çok iyi geçti. Trabzonspor’u tercih etmemde milli takım kapısını açabilecek bir kulüp olması önemli bir etkendi" dedi.

        Takımdaki Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ile de görüştüğünü ifade eden Nwaiwu, "Onuachu’yu bir abi gibi görüyorum. Bu süreçte onunla konuştum, bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de ona buraya geleceğimi söyledim. Transferimde onun da katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARIMIZIN BEKLENTİLERİNE EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEK İSTİYORUM"

        Trabzonspor taraftarının Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldığını vurgulayan Nwaiwu, "Taraftarlarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hocamın beni sahada nerede görmek istediği önemli. Farklı pozisyonlarda görev alabilen bir oyuncuyum. Birbirini seven bir oyuncu grubunun içine geldim. Burada iyi bir aile ortamı olduğunu görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte birçok zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

        Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Chibuike Nwaiwu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor’da 27 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turizm tanıtımında yapay zeka dönemi

        Türkiye, turizm tanıtımında yapay zeka kullanılarak seslendirilen tanıtım filmiyle yeni bir döneme geçti. "Antalya, Piece of Art", 9 dilde hazırlanarak 200'ün üzerinde ülkede küresel yayına çıktı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"