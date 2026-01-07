Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon’da coşkulu karşılama!

Trabzonspor'un, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC’den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, saat 22.00 sıralarında Trabzon’a ulaştı. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Nwaiwu, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Trabzonspor’a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Chibuike Nwaiwu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gururlandırdı. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer sürecim çok iyi geçti. Trabzonspor’u tercih etmemde milli takım kapısını açabilecek bir kulüp olması önemli bir etkendi" dedi.

Takımdaki Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ile de görüştüğünü ifade eden Nwaiwu, "Onuachu’yu bir abi gibi görüyorum. Bu süreçte onunla konuştum, bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de ona buraya geleceğimi söyledim. Transferimde onun da katkısı oldu" ifadelerini kullandı.