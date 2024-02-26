Chippin KOBİ'lerle buluşuyor

Farklı sadakat programları ve ödeme sistemlerini mobil platformda buluşturan Chippin, iş modeline yenilikler eklemeye devam ediyor. Birçok perakende markasını platformuna taşıyan Chippin, akaryakıttan yeme-içmeye tekstilden mücevhere farklı alanlarda yaptığı iş birliklerine aralarında kültür-sanatın da olduğu sektörleri entegre etmeye hazırlanıyor.

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Hali hazırda yaklaşık 200 olan marka sayısını 300’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Chippin CEO’su Sabri İnci, “Uygulamamız tüketicinin kendine özel teklifleri gördüğü, perakendecinin de tüketicisine daha kolay erişebildiği bir köprü. Bu ortak platforma ulusal çapta hizmet veren perakende markalarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan da sahip olduğumuz CRM altyapısı ve müşteri verisi deneyimimizi yerel işletmelere de açıyoruz” dedi.

Chippin iş birliği ile KOBİ’ler ve yerel işletmeler; müşteri verisi toplama, kişiselleştirilmiş kampanyalar hazırlama ve sadakat programlarının oluşturulmasına kadar birçok hizmeti kullanabilecek. Yapay zeka temelli modellerin daha verimli müşteri kazanımı sağladığını belirten Sabri İnci, “Müşteri verisini iyi işleyebilmek çok değerli ve yapay zeka bu noktada devreye giriyor. İşletmeler müşteri verisinden değer ürettiğinde müşterinin ihtiyacına uygun ve çok daha kişiselleştirilmiş kampanyalar geliştirebiliyor. Müşteri talebi ve eğilimi modellemesinde ürettiğimiz çözümler ile yerel işletmelere rehberlik edeceğiz” diye konuştu.

15 BİN YEREL NOKTAYI HEDEFLİYOR

2023 yılında üye sayısını 5 milyon kişiye çıkaran Chippin, 2024 yılında bu sayıyı 10 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Yerel noktalarla iş birliklerini artırarak kullanıcının günlük hayattaki alışverişine yeni kazanımlar ekleyeceklerini ifade eden İnci, “Chippin olarak aylık 1 milyar TL’nin üzerinde bir alışveriş hacmine aracılık ediyoruz. 2024 yılı, iş birliklerimize yerel işletmeleri de katarak işlem hacmimizi iki katına çıkaracağımız bir yıl olacak. Türkiye’nin dört bir yanından yerel noktalarla bulunduğumuz nokta sayısını artıracak böylelikle kullanıcılarımıza yeni avantajlar sunacağız. Halen 15 bin noktada bulunuyoruz, yerel iş birlikleri ile bu sayıyı 15 bin daha artırarak toplamda 30 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"2024 VERİMLİLİK YILI"

2024’ün işletmeler açısından maliyetlerin azaltılarak, verimliliğin ön plana alınacağı bir yıl olacağını belirten Sabri İnci, sundukları yenilikçi teknoloji ile işletmelerin iletişim ve pazarlama maliyetlerinde tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Müşteri verisinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını da sözlerine ekleyen İnci, “Müşterisini tanıyan ve ihtiyacına uygun kişiselleştirilmiş teklifler oluşturan işletmeler rekabette öne çıkacak. Yapılan araştırmalar, kişiselleştirilmiş tekliflerin gelirlerde yüzde 5’lik bir artış sağladığını gösteriyor. Yapay zeka teknolojisini kullanarak veriyi işleyebilmek kritik bir öneme sahip. Yapay zeka modelleriyle; müşterinin harcama rakamları, nereden alışveriş yaptığı gibi veriler sayesinde firmanın pazar payında nereye ulaşacağına yönelik tahminleri de oluşturmak mümkün. Bu modellemelerin kullanımı sayesinde müşteriye doğru ve kişiselleştirilmiş tekliflerle ulaşma olasılığında yüzde 30’luk artış görülüyor. Bu da doğru teklifler götürerek aynı müşteri sayısı ile iş hacmini artırabileceğini kanıtlıyor” dedi.

YAZILIMI İKİ YIL ÖNCE GELİŞTİRDİ

Alışveriş çözümleri için pazar yeri özelliğinde hizmet veren Chippin’in, sahip olduğu büyük müşteri datasını yöneten yazılımı da kendine ait. Chippin, bütün ürün ve hizmetleri dijital olan bir firma olarak kendi yazılımını geliştirmek üzere iki yıl önce kolları sıvayarak hayata geçirdi. Sabri İnci, “İşimizin odağında alışveriş var. Kasım indirimleri, yılbaşı, anneler günü gibi tüketicilerin talep yoğunluğu gösterdiği özel dönemlerde bu yüke uyum sağlayabilecek altyapıya sahibiz. 7/24 canlı hizmet veren sistemimizin her zaman ayakta ve erişilebilir olması da çok kritikti. Teknoloji yatırımlarımız sayesinde sistemlerimiz tüm ihtiyacı karşılar hale geldi” diye konuştu.