Chobani 20 milyar dolarlık değere ulaştı

Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ve CEO’su olduğu Chobani 650 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Chobani, aldığı bu yeni yatırım ile birlikte, şirket değerlemesini yaklaşık 20 milyar dolara taşıdı.

Chobani bu yatırımı, New York’un Rome şehrinde inşa edilecek yeni üçüncü süt ürünleri fabrikası ile Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artırımını desteklemek amacıyla kullanacak. Twin Falls'ta gerçekleştirilen ek kapasitenin, artan tüketici talebini karşılamak üzere bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

"FİNANSMANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Bu yatırım, finansmandan çok daha fazlası — yıllardır ortaya koyduğumuz vizyonun ve emeğin bir kanıtı” dedi.