Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Cholet Basket: 109 - Bursaspor: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Cholet Basket: 109 - Bursaspor: 77 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Fransa ekibi Cholet Basket'e 109-77 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor Basketbol, Fransa'da kayıp!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77 yenildi.

        Ev sahibi ekip, Cholet kasabasındaki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-20, ilk yarısını da 64-40 önde tamamladı.

        Son periyoda 20 sayılık (86-66) üstünlükle giren Cholet Basket, karşılaşmayı 109-77 kazandı.

        7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cholet Basket, gruptaki 3. galibiyetini aldı.

        Gruptaki 5. maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da King, 20 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"