Cholet Basket: 109 - Bursaspor: 77 | MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Fransa ekibi Cholet Basket'e 109-77 mağlup oldu.
Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu Fransız kulübü Cholet Basket'e 109-77 yenildi.
Ev sahibi ekip, Cholet kasabasındaki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-20, ilk yarısını da 64-40 önde tamamladı.
Son periyoda 20 sayılık (86-66) üstünlükle giren Cholet Basket, karşılaşmayı 109-77 kazandı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cholet Basket, gruptaki 3. galibiyetini aldı.
Gruptaki 5. maçından da mağlup ayrılan Bursaspor'da King, 20 sayıyla sahanın en skoreri oldu.