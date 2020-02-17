Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde, 15 sandıkta kayıtlı 645 delegeden 496'sı oy kullandı.
Seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, geçerli 315 oyu alarak CHP Ankara İl Başkanı seçildi.
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