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        Haberler Gündem Politika CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.

        CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.

        Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:17
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        Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
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        Sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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