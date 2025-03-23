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        Haberler Gündem Politika CHP'de ön seçim günü: İmamoğlu oylanacak - Son dakika güncel haberler | Son dakika haberleri

        CHP'de ön seçim günü

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 09:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:15
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        CHP'den ön seçim günü
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        CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde partililer bugün sandığa gidiyor.

        İHA'nın haberine göre 81 ilde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP’liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

        Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli hazır bulunacak. Sabah 08.00’de başlayacak olan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor.

        DAYANIŞMA SANDIKLARI DA KURULDU

        Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçimde bir de dayanışma sandığı yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu’nun lehine oy kullanabilecek.

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