        CHP'de Parti Meclisi toplandı | Son dakika haberleri

        CHP'de Parti Meclisi toplandı

        CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:19
        CHP'de Parti Meclisi toplandı
        CHP'de 2026 yılının ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı, basına kapalı yapıldı.

        Toplantıda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve örgüt saha çalışmaları gündeme getirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

