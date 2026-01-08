CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı
Giriş: 08.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:19
CHP'de 2026 yılının ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı, basına kapalı yapıldı.
Toplantıda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve örgüt saha çalışmaları gündeme getirildi.
