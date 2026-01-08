CHP'de Parti Meclisi toplandı

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı

İSTANBUL'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı. (DHA)