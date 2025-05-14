CHP'den engelliler için 'Kırmızı Bayrak' projesi

CHP Genel Başkanı Özel, Ataşehir'deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu mahallede CHP'nin ilk kez 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti çıktığını belirterek, oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Sadece bir farkındalık kampanyasını tanıtmadıklarını, sosyal adalet için önemli bir adım attıklarını söyleyen Özel, "Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz." dedi.

CHP'nin geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 10 yıl önce hayata geçirilen projenin örneklerinin alındığını, logo tasarımının yapıldığını ve bu mekanda ilk bayrağı çekmenin zamanının geldiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

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"Bu bayrağı gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi'nde hayat, engellilerin önüne mekansal bir engel çıkaramayacak artık. Ne olması gerekiyorsa engelli dostu bir binada, o bu binada var. Arkamda gördüğünüz bayrağı bu binaya çekerek engellilere, yakınlarına diyoruz ki, 'Bu bina engelli dostu bir binadır. Mekansal, düşünsel ve yönetimsel engeller bu binada kaldırılmıştır.' İlk akla gelen soru, görme engelli bir vatandaşımız bu binaya yaklaştığında bu bayrağı nasıl görecek? Onunla ilgili de gerekli çalışmaları başlattılar, en kısa zamanda bu bayrağın bulunduğu yerde, bayrağı sembolize eden işitsel bir uyarı duyulacak. Hatta görme engellilerimizin kullandığı bir cep telefonu programı var. O programlarla uyumlu hale gelmesini, binaya yaklaşan görme engellinin cep telefonuna bir bildirim gitmesini, yakında böyle bir bina olduğunu ve o binanın kırmızı bayrak taşıdığının da mutlaka projelendirilmesi gerektiğini konuştuk. En kısa zamanda hayata geçirilmesini sağlayacağız."