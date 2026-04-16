        Haberler Gündem Politika CHP'den trafik cezalarını düzenleyen kanun için AYM'ye iptal başvurusu

        CHP'den trafik cezalarını düzenleyen kanun için AYM'ye iptal başvurusu

        CHP'li Gökhan Günaydın, trafik cezaları düzenlemesi ile üst düzey atamaları içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 17:41 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamalarını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

        DHA'daki habere göre; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın, "Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır. Bu önlemler öldürücü olmayacak. Oysa bu cezalar trafik güvenliğini sağlamak amacından çıkarılmıştır.

        Bir ceza toplama niteliğine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur. 2025 yılında 55 milyar TL’lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular.

        İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz 93 milyar TL bütün bir yıla hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL’sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin" dedi.

        Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için başvurduklarını belirtti.

