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CHP'den yerel seçimlerde hangi şehir için kimin ismi geçiyor?

2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partiler çalışmalarını sürdürüyor. CHP'de ise adayların isimleri ortaya çıkmaya başladı. CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Abdül Batur'un ismi öne çıkarken, İstanbul için birkaç aday var

05.10.2018 - 06:24 | Güncelleme:

CHP’de yerel seçim öncesi birçok aday ismi kulislere yansırken en çok üç büyük kentte kimlerin yarışa gireceği merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anketlerden çıkan bazı isimlerle görüştüğü öğrenildi. İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un adı öne çıktı. Ankara’da ittifak oylarına karşı Mansur Yavaş yeniden gündemde.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi CHP’nin iddialı olduğu kentlerde aday isimleri üzerine arayış başlarken, kulisler de hareketlendi. CHP aday profilini ‘kentle ilgili hayali, başarı hikâyesi olan, örgütün üzerinde uzlaştığı, yerel ve bölgesel dengelere uygun, bölgenin sosyolojik dokusunu temsil edecek’ isimler olarak belirlemişti. CHP’de en çok merak edilen üç büyük kentte kimlerin aday olacağı.

Melih Gökçek’in ayrılması ve MHP’nin AK Parti’ye büyükşehirler için ittifak önerisinin ardından Ankara’da yerel dengeler değişti. Kulislerde ittifak oylarını kesebilecek ismin 2014’te de aday olan ülkücü Mansur Yavaş olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun da Yavaş’a sıcak baktığı ancak Yavaş’ın CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak yarışa girmek istediği belirtiliyor. Yavaş isminin öne çıkmasından parti örgütünün rahatsız olduğu da öne sürülüyor. Eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ise hâlâ güçlü isimlerden.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İzmir’de ise Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bir daha aday olmayacağını açıklamasının ardından bu koltuğa hazırlanan isimler arasında İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve işadamı Hasan Bayraklı yer alıyor. Kocaoğlu’nun ise Genel Merkez’den gelecek teklife kapıyı kapatmadığı biliniyor. İzmir için en güçlü adayın ise 1999’dan bu yana Narlıdere Belediye Başkanlığı yapan Abdül Batur olduğu konuşuluyor. Abdül Batur, Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz haftalarda uzun bir görüşme yaptı.

MUĞLA’YA TEKİRDAĞ’DAN ADAY

CHP’nin güçlü olduğu illerden biri de Muğla. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklamıştı. Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün ise bir kez daha adaylığa hazırlanırken, kulislerde süpriz isim telaffuz edilmeye başlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Muğla için en güçlü isim olduğu belirtiliyor. Karakaya’nın Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü konuşuluyor.

ANTALYA’DA ÜÇ İSİM

CHP’nin iddialı olduğu illerden Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için hazırlanıyor. Kulislerde Böcek’in isminin diğer adaylara göre önde olduğu ifade ediliyor.

ANKETLER KAPLAN DEDİ

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’ın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığına garanti gözüyle bakılırken, Kocaeli anketlerinde yine milletvekili olan Fatma Hürriyet Kaplan’ın isminin çıktığı ve aday gösterileceği konuşuluyor.

Bolu için Tanju Özcan, Bursa için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in adı geçiyor. Bozbey’in büyükşehir belediye başkanlığı istememesine rağmen Bursa’da yapılan ankette önde çıktığı ifade ediliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen’in kararı bekleniyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfi Savaş, Edirne’de Recep Gürkan, Giresun’da Kerim Aksu, Sinop’ta Baki Ergül ile devam edilmesi gündemde.

İSTANBUL YARIŞI

CHP’nin megakent İstanbul için kimi aday göstereceği, en çok merak edilen konu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bugün AK Parti’nin 25 yıllık İstanbul saltanatını yıkan birisi doğal cumhurbaşkanı adayıdır” demişti. İstanbul’da ilk olarak Genel Sekreter Akif Hamzaçebi adaylığını açıklamıştı. Gürsel Tekin’in de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için uzun süredir çalıştığı biliniyor. Tekin özellikle sağ oyların yüksek olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. Kulislerde Ümit Boyner’in ismi de dolaşıyor. Mustafa Sarıgül’ün Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı olacağı belirtilirken, kazanılabilecek ilçelerde kadın adaylar gösterilmesi planlanıyor. Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Yasemin Öney Cankurtaran’ın Beşiktaş’a belediye başkan adayı olabileceği konuşuluyor.

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