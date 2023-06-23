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CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den açıklamalar

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den açıklamalar...

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Erzincan adaylığım benim için sürpriz oldu. Aday gösterileceğimden haberim yoktu. Adaylık beklentim gerçekten yoktu. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu öyle uygun gördüler. Benim Erzincan'da görev almamı arzu ettiler. Kendisinden hiçbir talebimiz olmadı. 6'lı Masa'dan sayın Kılıçdaroğlu'nun adı çıkar çıkmaz ilk açıklamayı biz Türkiye Değişim Partisi olarak yaptık. Şartsız, koşulsuz, amasız destek vereceğimizi söyledik. Siyaset yarıştır. Yarış eşit koşullarda olması lazım. Buna bakmak lazım. Sayın Bülent Ecevit, sayın Erbakan hocamız, sayın Demirelimiz, sayın Özal'ın döneminde etik kurallar çalışırdı. Birinci turda psikolojik üstünlüğü sayın Kılıçdaroğlu ele geçirildi. Son 15 gün iyi yönetilemedi. Keşke diğer genel başkan adaylarımıza da forma çizilseydi, onlar da meydanlarda olsaydı. Meral Akşener çok çalıştı.

"BANA GÖRE GÜN AYRIŞTIRMA DEĞİL BÜTÜNLEŞME GÜNÜDÜR"

Biz Türkiye Değişim Partimizi siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştirelim diye kurduk ve gerçekten değiştirdik. Biz rakiplerin iyi yaptığı işler varsa sevgi ve saygıyla anlatacağız; eksik bıraktıklarını çözüm önerileriyle sunacağız dedik. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, biz partiyi kurduktan sonra ittifaklar kuruldu, ikili sisteme geldi. Artık küçük partilerin tek başına muvaffak olmaları mümkün değil. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuk, güzel bir çalışma oldu. Bana göre gün bütünleşme günü. Mustafa Sarıgül kim? CHP'nin Şişli Gençlik Kolu Sekreteri 1976 yılı. Ecevit'in kurultay delegesi, SHP'nin kurucusu, Türkiye'nin en genç milletvekili.

"SAYIN İMAMOĞLU'NUN YENİDEN ADAY OLMASINI TERCİH EDERİM"

Benim önerim şudur; bir belediye başkanımız, bunu sayın İmamoğlu gibi algılamayın, Türkiye'de hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye başkanları, birinci dönem partiyle, vaad ederek, hayal satarak seçilir, ikinci dönem yaptığı proje ile seçilir hele hele üçüncü dönem seçilirse yaptığı işlerde vatandaşlarından takdir görüyordur. Sayın İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanı arkadaşıma 'beklesin, beklemesin' demem. Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım. Şu anda kurultay kararı alındı. Süreç devam ediyor. Sayın İmamoğlu benim emek verdiğim arkadaşımdır. Bugün büyükşehir adayı olsun, İstanbul İl Başkanı Canan hanımla çıkar canla başla çıkarız. Şu an CHP'de genel başkan tartışmasını doğru bulmuyorum. Kurultaya 1 ay 15 gün kala çıkıp adaylıklar açıklanabilir. Bu açıklamalar, tartışmalar televizyonlar üzerinden yapılmaz. Şu anda belediye başkanlarının görevi parti içi mücadele değil, halka projeler yapmak, şehirleri canlandırmak olmalıdır. Sayın İmamoğlu'nun hakkını yemeyelim. Meral Hanım'ın hakkını yemeyelim. Ama Ekrem Bey, masanın diğer genel başkanlarından fazla çalıştı.


Ayrıntılar gelecek...

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