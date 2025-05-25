CHP Genel Başkanı Özel'den EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı
Giriş: 25.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlamada mesajında şunları kaydetti:
"THY Avrupa Ligi finalinde Monaco'yu mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını tebrik ediyorum. Sporcularımızı, teknik heyeti, yönetimi ve takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarları kutluyorum."
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