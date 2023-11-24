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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel: “Keşke CHP iktidarda olsaydı dedirteceğiz”

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Keşke CHP iktidarda olsaydı dedirteceğiz

        CHP lideri Özgür Özel tarafından ilan edilen "Gölge Kabine" ilk toplantısını önceki akşam yaptı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda gölge kabinenin dünyadaki örnekleri masaya yatırıldı

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 24.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:37
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        Özel: CHP iktidarda olsaydı dedirteceğiz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ilan edilen “Gölge Kabine” ilk toplantısını önceki akşam yaptı. Yaklaşık 3,5 saat sürdüğü belirtilen toplantıda, dünyadaki gölge kabine örneklerinin detaylandırıldığı üç ayrı sunum yapılırken, dünyadaki başarılı ve başarısız örnekler ele alındı. Toplantıda, “Gölge Kabine” üyelerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Özgür Özel’in "Keşke CHP iktidarda olsaydı, keşke bu gölge bakan gerçek bakan olsaydı’ dedirtmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.

        GÖLGE KABİNE ÜYELERİNİN MECLİS’TEKİ SORUMLULUK ALANLARI BELLİ OLDU

        Alınan bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özel, Gölge Kabine üyelerine, Meclis’te sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak ihtisas komisyonlarının üyeleri ile düzenli toplantılar yapmaları, kendi çalışmalarına ilişkin komisyon üyelerini bilgilendirmeleri ve komisyon üyeleri ile görüş alışverişinde bulunmaları talimatını verdi.

        “KAPALI GRUP TOPLANTISI”NA GÖLGE KABİNE’DEN EN AZ BİR ÜYE KATILACAK

        Özel, Antalya’da Aralık’ın ilk haftası gerçekleştirilecek milletvekili kampının ardından her hafta TBMM’de “kapalı grup toplantısı” yapma kararı alındığını, bu kapalı grup toplantılarında da Gölge Kabine üyelerinin en az birinin görev alanlarıyla ilgili sunum yapmasını isteyeceklerini bildirdi.

        “GÖLGE KABİNE TOPLANTILARI DÜZENLİ YAPILACAK”

        Özel’in, “Gölge Kabine ve Meclis Grubumuzun işbirliğini çok önemsiyorum. Gölge Kabine’nin elbette gelişmeler karşısında reaksiyoner tavırları olabilir ama beklentimiz yapıcı ve etkili bir muhalefettir. ‘Keşke CHP iktidarda olsaydı, keşke bu gölge bakan gerçek bakan olsaydı’ dedirtmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Gölge Kabine toplantılarının düzenli yapılacağı, Ankara dışında da yapılabileceği kaydedildi.

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        #Son dakika haberler
        #CHP
        #Özgür Özel
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