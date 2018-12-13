CHP ve İyi Parti ittifakında 21 büyükşehir üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. İttifaka göre İYİ Parti; Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay'da aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek. CHP ise iki parti arasında krize neden olan Balıkesir'de adayını geri çekerek bu kentte İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te de aday çıkarmayarak İYİ Parti'yi desteleyecek. CHP ve İyi Parti ittifakına dair yansıyan bilgilerden en ilginci ise İstanbul ilçelerine dair. Kulislerde, şu anda AK Parti’nin elinde olan Eyüp ve Üsküdar ilçelerinde CHP’nin aday göstermeyeceği, İyi Parti’nin adayının destekleneceği konuşuluyor. İyi Parti’nin Üsküdar’da Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Taylan Yıldız, İyi Parti’nin Google’dan transfer ettiği bir isim. 1980 Ankara doğumlu. Babası doktor, annesi röntgen teknisyeni. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. Yıldız, yüksek lisansını ABD’de Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. 2003’te Stanford Üniversitesi’ndeki işletme doktorası pazarlama programına tam burslu olarak girdi. Google’da reklam veren müşterilerin harcamalarını analiz eden Yıldız, reklam veren şirketlerin CEO ve CMO mertebesinde yılda 10 ile 15 milyar dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilere danışmanlık yaptı.

EKREM İMAMOĞLU YÜZDE 99.9

Bu arada CHP’nin İstanbul adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olması kesinleşmiş gibi. İmamoğlu, geçen hafta önce İstanbul’daki CHP’li 13 belediye başkanıyla, ardından CHP ilçe başkanlarıyla biraraya gelmişti. Bu sabah da Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından 20 Aralık’ta İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

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