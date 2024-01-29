CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay'ın hayatı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay'ın hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adayları gündemdeki yerini korurken aday netlik kazandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Cemil Tugay hakkında merak edilenleri sizler için paylaştık. İşte Cemil Tugay hayatı ve kariyeri hakkında güncel bilgiler...

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DR. CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.