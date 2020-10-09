Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP 27-28 Temmuz'da pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdi 37. Olağan Kurultayda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini açıklayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha iktidar hedefi koydu. CHP'de bu amaçla kollar sıvandı il il arama toplantıları başladı.

AMAÇ CHP'NİN OYLARINI YÜKSELTMEK

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantılar genel merkezden Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Seyit Torun ile o kentin milletvekilleri belediye başkanları il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantılar konferanslar şeklinde gerçekleştiriliyor. Profesyonel moderatörler eşliğinde kentin sorunları, yapılmış ve yapılacak hizmetler ve bu hizmetlerin halka daha iyi anlatılması konuları masaya yatırılıyor. Amaç, kentte CHP'nin oylarını yükseltmek.

"BUNU OYA DÖNÜŞTÜRMEK LAZIM"

Şu ana kadar İstanbul ve İzmir'de arama toplantılarının gerçekleştirildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Belediye başkanlarımız önemli işlere imza atıyorlar. Anketlerde vatandaşlarımızın çok büyük bölümünün bu hizmetlerden memnun olduğunu görüyoruz. Bunu parti oyuna dönüştürmemiz lazım" dedi..

"YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"

Söz konusu toplantıların iktidar olma yolunda atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, "Buradan CHP'nin iktidarını kuracak yeni kadroların da deneyim kazanmasını ve o kadroların da sürece katılmasını sağlayacak bir yürüyüş başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı..