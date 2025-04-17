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        CHP kurultayı davası bugün görülecek

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:58
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        CHP kurultayı davası bugün görülecek
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        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaların ilk duruşması bugün yapılacak.

        Lütfü Savaş ile bazı delegelerin davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 17 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı.

        CHP, iddialara ilişkin yanıtını mahkemeye sunarken, dilekçede, yasal mevzuat gereği, kurultay kararlarına, kurultay tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabileceği kaydedildi. CHP ayrıca, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığına ilişkin iddiaların "duyuma dayalı iftira" niteliğinde olduğunu savunmasında bulundu.

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        İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE 86 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir aşamaya geçilmişti.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

        Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

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