CHP kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen isimler arasında CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile delegeler de yer aldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler arasında eski CHP Eyüpsultan İlçe Teşkilat Başkanı Safi Karayalçın, eski Erzurum CHP İl Başkanı Suat Dülger, İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay da bulunuyor.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN BEYANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 13 şüphelinin ifadesi dosyaya girdi.

Kurultay Dosyasında Ortak Savunma: “Ben Menfaat Almadım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2026/64881 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde şüpheliler CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde oy tercihleri karşılığında para, iş, ihale ya da başka bir menfaat sağlanmadığını ileri sürdü.

Gülhan Aydın Dosyası: “Kızım İş İçin Görüşmüş Olabilir”

Gülhan Aydın, Özkan Yalım’ın kendisini arayarak kurultayda kimi desteklediğini sorduğunu, ardından çocuklarının çalışıp çalışmadığını öğrendiğini anlattı. Aydın, kızının daha sonra telefonunda Özkan Yalım’la görüşmesini gördüğünü, Yalım’ın kim olduğunu sorduğunu ve “iş bulma konusunda yardımcı olabilir mi” diye kendisine danıştığını söyledi.

Aydın, kızının Özkan Yalım’a CV göndermiş olabileceğini kabul ederken, bunun kendi yönlendirmesiyle olmadığını savundu. Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği, çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceği yönündeki iddiasını ise reddetti.

Aydın, kurultay delegesi olduğunu, Özkan Yalım’la temas kurduğunu, çocuklarının işsiz olduğunun konuşulduğunu ve kızının daha sonra Yalım’la iş için temas kurmuş olabileceğini ifade etti.

Melda Tanişman Tutan: Ailecek Belediyede İstihdam

Melda Tanişman Tutan, CHP İl Başkan Yardımcısı olduğunu, daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin Çekmeköy Belediyesi’nde çalıştığını, erkek kardeşinin ise 2024 Aralık ayında Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri biriminde işe başladığını söyledi.

Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını, kurultaydan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştiğini savundu.

Savunma tarafı, kardeşin işe giriş tarihinin geç olmasını “kurultay pazarlığı olsaydı bir yıl beklemezdi” dedi.

Safi Karayalçın: İki Belediye, İhale ve Kurultay Gölgesi

Safi Karayalçın ifadesinde, 2023 Nisan ayında Beşiktaş Belediyesi’nden açık ihale usulüyle iş aldığını, halihazırda Küçükçekmece Belediyesi’nden de işler almış olduğunu söyledi. Karayalçın, Beşiktaş’tan aldığı ihalenin kurultaydan önce olduğunu, o tarihte kurultay gündeminin bulunmadığını savundu.

Hayati Kaya’nın Duyumu: “Bir Delegenin Oğlu Belediyede İşe Sokuldu”

Hayati Kaya suçlamaları reddetti, kendisine herhangi bir menfaat teklif edilmediğini söyledi. Ancak ifadesindeki bir cümle dosyanın en çarpıcı yan notlarından biri oldu. Kaya, Ümraniye il delegelerinden Aydın isimli bir kişinin oğlunun belediyede işe sokulduğunu duyduğunu beyan etti.

Metin Kaya ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile hemşehrilik ve uzaktan akrabalık bağı bulunduğunu, kurultayda oy kullanma hakkı olsaydı Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyledi. İstanbul İl Kongresi’nde de Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığını, ancak listeyi görünce tarafsız kaldığını beyan etti.

Kalender Özdemir, kurultay döneminde aktif görev almadığını, delegelere para dağıtmadığını, Turgut Koç’u ise Ataşehir Belediyesi döneminden tanıdığını söyledi. Gizli tanık ve Turgut Koç beyanlarını reddeden Özdemir, Kahramanmaraş’ta Özgür Özel’in ziyareti sırasında parti binası önünde bulunduğunu ancak bunun tesadüfi olduğunu savundu.

Özdemir’in savunması, “oradaydım ama organizasyonun parçası değildim” şeklinde oldu.

Para Taşıma İddiası ve Gaffar Çiçek’in Savunması

Gaffar Çiçek, Veli Ağbaba’nın yanında çalıştığını, para taşıdığına ilişkin iddiaları reddettiğini söyledi. Gökhan Böcek’in beyanlarında geçen kişi olmadığını savunan Çiçek, Malatya’da yaşadığını, Ankara’ya nadiren gittiğini ve mali profilinin incelenmesi halinde iddiaların doğru olmadığının görüleceğini ileri sürdü.

Ayça Akpek Şenay: “Veli Ağbaba’nın Talebi ile Cumali’yi Savundum”

Ayça Akpek Şenay, kurultay delegesi olmadığını, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olduğunu ve delegelere menfaat sağlandığına ilişkin bilgi ya da görgüsünün bulunmadığını söyledi.