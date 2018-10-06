CHP Malatya İl Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, "AKP Genel Başkanı'nın konuşmalarını dinleyince hakikaten insan gülsün mü, üzülsün mü şaşırıyor. Konuşmayı duyunca ya o başka bir memlekette yaşıyor ya da biz başka bir memlekette yaşıyoruz. Her cümlesi bir manipülasyon. 'Ülkemizde kriz yok, manipülasyondur' diyor. Manipülasyonsa, dolar niye 3.07'den 6 liraya çıktı, domates iki kat arttı, doğalgaz ve elektriğe neden yüzde 40 zam geldi? Faiz neden yüzde 50'leri buldu, enflasyon yüzde 25. 'Bu dış güçlerin oyunu' diyor, yerlilik ve millilik vurgusu yapıyor. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine bugün Amerikan danışma firmasıyla sözleşmeyi bitiriyor. 'Bizim onlardan alacak aklımız yok' diyor, önce devletin bütün kurumlarını bir tane şirkete bağlıyor, kamuoyu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun tepkileri üzerine bundan vazgeçtiğini söylüyor" diye konuştu.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam kampında partililere yaptığı konuşmaya değinen Ağbaba, şunları söyledi:

"'Balkan Savaşı'nı CHP kaybetti' diyor. Yıl 1912. 1402'de 'Timur'a karşı Ankara Savaşı'nı CHP kaybetti' derse şaşmayın. 'Osmanlı-Rusya savaşını CHP kaybetti' derse şaşmayın. 'Karlofça Anlaşmasını CHP imzaladı' derse şaşırmayın. 'Balkan Savaşını bu anlayış kaybetti' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşını veren Kuvayi Milliye'nin kendisidir. O da Vahdettin'in devamıdır."

Ağbaba, CHP'li 3 vekil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlenmesine ilişkin, "Bana, 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmekten' fezleke geliyor. Cuma günü yine bir grup arkadaşımıza yine fezleke geldi. Cumhurbaşkanı'na hakaretten herkes yargılanıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar Facebook'tan cezaevine atılıyor. Artık hiç kimse Facebook'a yazamaz oldu. Diyorlar ki 'faşizm nedir?' Faşizm, Facebook'a girerken, Twitter'da retweet yaparken, Facebook'ta bir paylaşımı düşünmektir. 78 yaşındaki bir vatandaşa 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 7 ay hapis cezası verildi. Milletvekillerimiz Çetin Osman Budak, Aykut Erdoğdu ve Allah sağlık versin Erdin Bircan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' dolayı fezleke geldi. Siyasi bir eleştiri. Hakaret yok" değerlendirmesinde bulundu.

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