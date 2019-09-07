CHP'li Kaftancıoğlu'na toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak", "halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmayı kalabalık bir CHP yöneticisi, milletvekili, avukat ve gazeteci grubu izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da adliyeye gelen isimler arasında yer aldı.

Kaftancıoğlu'na destek vermek isteyenler sabah saatlerinden itibaren adliye önünde toplandı.

Kaftancıoğlu'nun okuduğu şiir dosyaya girdi

Dava dosyasına, Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz'da görülen ikinci duruşma sonrasında okuduğu şiir de eklendi.

Mahkeme başkanı, geçen duruşmadan sonra müvekkilin "itham edici bir şiir okuduğunu, bu şiirin sosyal medya hesabından paylaşıldığını, bununla ilgili evrakların dosyaya eklendiğini" belirtti.

Kaftancıoğlu geçen duruşma sonrasında "Duruşmada aklıma Nazım Usta'nın şiiri geldi" demiş ve Nazım Hikmet'in "Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri" adlı şiirinden şu dizeleri okumuştu:

"Sen bu kavgada bir nokta bile değil; bir küçük, eğri virgül; bir zavallı vesilesin. Ben, kızabilir miyim sana? Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir bir posta tatarına; bir emir kuluna sövmek; efendisine kızıp uşağını dövmek."

Duruşmada Kaftancıoğlu'nun avukatları usül olarak sürecin müvekkillerinin başarısına karşı bir cezalandırma davası olduğunu belirtti, sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini söyledi ve savunmalarını yapıp beraat talep etti.

Hakim tarafından son sözü sorulan Kaftancıoğlu, "Asla son sözüm olmayacak. Biz mevsimi başladı. O kaybetti, biz kazandık. 80 milyon kazandı" dedi.

Son söz ardından ara veren mahkeme heyeti, müzakere edip kararını açıkladı.

Beş ayrı suçtan ceza verildi, cezalar ertelenmedi

Heyet, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "'Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, '"halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenmedi.

Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası" suçundan verilen bir yıl hapis cezasının ertelenmemesine gerekçe olarak, "suçtan pişmanlık duymaması yanında, geçen duruşma sonrasında adliye dışında şiir okuması da" gösterildi.

Kaftancıoğlu tutuklanmayacak, avukatları şimdi kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

'Kararlar saray odalarında alınıyor'

Karar sonra Kaftancıoğlu, adliye önünde bekleyen destekçilerine bir açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı, İstanbul'da elde ettiği başarılarının cezalandırılmak istendiği görüşünü tekrarladı ve vesayetçi bir iktidarla karşı karşıya olduklarını söyledi:

"Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil saray odalarında alınıyor.

"Bu sivil vesayetin adı saray vesayetidir. Mafya yöntemlerine başvuran vesayetçi iktidara karşı mücadelemiz yeni başlıyor.

"Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim."

Açıklama sırasında sık sık sık "Hak, hukuk, adalet", "Faşizme karşı omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

Kaftancıoğlu, geçen duruşma sonrası okuduğu şiiri hatırlattı, "Şiirler güzeldir" dedi ve açıklamasının sonunda bu kez Nazım Hikmet'in "Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler" şiirinden bir bölüm okudu.

Kaftancıoğlu sloganlar eşliğinde adliye önünden ayrıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=Qh008cczeKE&t=282s