Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

CHP'li Öztrak: Bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu tespit etmeliyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bu son depremde de gördük ki deprem değil bina öldürüyor. Bu nedenle bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu bir an önce tespit etmeliyiz" dedi.

Faik Öztrak
DHA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK),Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Depremin ardından herkesin seferber olduğunu kaydeden Öztrak, "Başta sahada canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla CHP'nin yönetimindeki büyükşehir belediyelerimiz, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini deprem bölgesine hızla gönderdiler. Gönderilen bu ekipler bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine iştirak ettiler. Isınma ve barınma ihtiyaçlarına destek oldular" diye konuştu.

CHP'li Öztrak, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde iktidar sahiplerinin, böylesine acı zamanlarda eleştiriye açık olmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1999'da yaşanan depremlerin ardından geçici bir süre için özel iletişim vergisi getirilmişti. Bu vergi daha sonra 2004'ün hemen başında kalıcı hale getirildi. 2004 ile 2019 arasında 65 milyar lira toplandı. Vatandaş da 'Deprem vergisi alıyorsunuz, Elazığ'da Malatya'da ve bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yaptınız?' diyor. Kızmadan, tehdit etmeden, efendi efendi neler yaptığınızı açıklayın. Meclisimiz bunu 3 ay önce de tartışmak istedi."

"DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR"

CHP'li Öztrak, depremin, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın gerçeği olduğunu, Türkiye'nin neredeyse tamamının deprem riski taşıdığını kaydetti. Bu gerçekle deprem öncesi tedbir alınması gerektiğini kaydeden Öztrak, "Deprem riskiyle mücadeleye, depremden önce başlanır. Depremden sonra ancak kriz yönetimi yapılır. Bu iki konuda büyük eksikliklerimiz var. Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz. Ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşim izinlerini vermeliyiz. Esasen bu konuda kanunlarımız var ama kanuna uyan yok. Bu son depremde de gördük ki deprem değil, bina öldürüyor. Bu nedenle bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu bir an önce tespit etmeliyiz. Kentsel dönüşümü rant için değil depremin etkilerini en aza indirmek için kullanmalıyız. Depreme karşı en son inşaat teknolojilerinden yararlanalım. Buna uygun inşaat teknolojilerini biz geliştirelim ve bu projenin adını da 'Depremde hayatta kalalım' projesi koyalım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Resmi tatiller 2020! Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu! İşte tatil takvimi
GÜNDEM2020 resmi tatil takvimi
Resmi Gazete 28 Ocak 2020! 31022 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı
GÜNDEMResmi Gazete 28 Ocak 2020!
Son dakika akılalmaz ölüm! Helin 20 yaşındaydı! Kahreden kaza!
GÜNDEMHelin 20 yaşındaydı! Kahreden kaza!
Yarıyıl nasıl yazılır? Yarıyıl ayrı mı yazılır, birleşik mi? TDK imla
GÜNDEMYarıyıl nasıl yazılır? Ayrı mı, birleşik mi?
Son dakika haberi! İstanbul'da dev narkotik operasyonu! 74 gözaltı - Haberler
GÜNDEMDev narkotik operasyonu! 74 gözaltı
DONACAĞIZ! Elazığ ve Malatya için Meteoroloji'den son dakika kar alarmı
GÜNDEMElazığ ve Malatya için karla karışık yağmur alarmı
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi 28 Ocak 2020 güncel programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri 28 Ocak listesi
İki yabancı grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
GÜNDEMİki yabancı grup arasında bıçaklı kavga
SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde alev alan otomobilden son anda indiler
GÜNDEMFSM Köprüsü'nde korku dolu anlar!
Bekçilere ateş eden sürücü, polis memuruna çarptı
GÜNDEMBekçilere ateş eden sürücü, polis memuruna çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X