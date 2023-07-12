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        CHP lideri Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret ediyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:47
        CHP lideri, Can Atalay'ı ziyaret ediyor
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne geldi.

        DHA'da yer alan habere göre saat 14.20 sıralarında cezaevine gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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