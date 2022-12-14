Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi - Güncel Haberler
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi aldı. Prof. Albayrak, CHP liderine geleceği tahmin eden aracı tanıttı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi - Güncel Haberler
Kılıçdaroğlu Berlin'de! O aracı inceledi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Berlin Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, buradan Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geçerek Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü programı kapsamında iletişim teknolojileri konusunda bilimsel araştırmalar yapan Fraunhofer Enstitüsünden Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile görüşecek, daha sonra Berlin'de iş insanlarıyla yemek yedi.

PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile temaslarda bulunacak ve çalışma toplantıları düzenleyecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Almanya'da "endüstri dönüşümü" konulu temaslarda bulunacak ve enerji dönüşüm hamlelerini gözlemleyecek.

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi öngören modelleri inceleyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İmamoğlu'nun çağrısının ardından Saraçhane'de toplandılar
GÜNDEM İmamoğlu'nun çağrısının ardından Saraçhane'de ...
Son dakika: Adana'da çifte vahşet! İki kardeşi öldürdüler - Güncel haberler
GÜNDEM Adana'da çifte vahşet! İki kardeşi öldürdüler
Zonguldak'ta öğrencileri taşıyan servis aracı dereye yuvarlandı
GÜNDEM Zonguldak'ta öğrenci servisi dereye uçtu
Vatandaş ne diyor? Asgari ücret 2023'te ne kadar olmalı?
GÜNDEM Vatandaş ne diyor? Asgari ücret 2023'te ne kadar ...
Son dakika haberi: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
GÜNDEM Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Balat çetesi çöktüğü yerler için kiralık ilanı vermiş - Haberler
GÜNDEM Balat çetesi çöktüğü yerler için kiralık ilanı vermiş
MEMUR ZAMMI 2023 Ocak tahmini: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı zam tahmini senaryoları
GÜNDEM Memur maaş zammı netleşiyor! İşte zam tahminleri
Son dakika: Staj yaptığı belediyenin çatı katından düştü!
GÜNDEM Staj yaptığı belediyenin çatı katından düştü!
İnanılmaz kurtuluş! Böyle asılı kaldı
GÜNDEM İnanılmaz kurtuluş! Böyle asılı kaldı
Şiddetli yağış antik kenti de vurdu!
GÜNDEM Şiddetli yağış, antik kenti de vurdu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.