CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Asselborn'un Türkiye programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Asselborn'un görüştüğünü ifade eden Çeviköz, şu bilgileri verdi:

"Görüşmede, Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin konular ile güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişmesine engel olarak görülen iç politika konuları, Suriyeli mültecilerin durumu ve Suriye'nin geleceği ile ilgili gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Aynı zamanda Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi kökenli olan Asselborn'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşması, iki kardeş parti arasındaki işbirliği olanaklarının da değerlendirilmesine imkan verdi."

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