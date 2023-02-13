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CHP lideri Kılıçdaroğlu SPK'ya gitti

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından Borsa İstanbul'un kapatılmamasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gitti. Kılıçdaroğlu SPK'nın önünde yaptığı açıklamada "Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar fakat sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti" dedi. Kılıçdaroğlu, SPK Başkanı Gönül'ü istifaya davet etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu SPK'ya gitti
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından Borsa İstanbul'un kapatılmamasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gitti. Kılıçdaroğlu SPK Başkanı Ömer Gönül'ün kendisi ile görüşmekten imtina ettiğini söyledi.

SPK önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Deprem bölgesine gitmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu'na geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiği konusunda ayrıntıları sayın başkandan öğreneceğimi ifade ettim. Deprem bölgesinden dün gece geldim. Bugün sabahleyin buradayım. Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar, fakat sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Deprem bölgesinde yaşayan 380 bin tasarruf sahibi, açık ve net ifade ediyorum soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın soyulması ne demektir? Bunu bir kurum yapıyorsa, bir kurumun şemsiyesi altında yapılıyorsa bu herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur. Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Cumhuriyet kurulurken şu söylenmiştir; 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum, başkan istifa etsin. Borsa ne gerekiyorsa yapsın, onlar da istifa etsinler.

Zarar eden, soyulan depremzedelere tamamının paralarının iade edilmesi lazım.''

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından BIST 100 2 günde yüzde 9.8'lik düşüş yaşadı. Özellikle geçen salı yaşanan yüzde 8.6'lık gerilemenin ardından borsanın geçici süre işlemlere kapatılması tartışılmaya başlandı. Felaketin 3. gününde Borsa İstanbul, sabah saatlerindeki yeni düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. Borsanın 5 iş günü boyunca kapalı kalacağı bildirildi. Kapanma kararı gelene kadar 3 gündeki toplam kayıp yüzde 16.2'yi buldu. Yatırımcılar sosyal medyada yoğun şekilde deprem sonrası işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu. Borsa İstanbul ise 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu. 17 Ağustos 1999 depreminde İMKB, depremin olduğu gün 1 haftalığına işleme kapatılmıştı. 26 Ağustos'ta işlemler açıldığında ilk gün İMKB 100'de yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşandı. Ancak daha sonra toplam 6 iş gününde endeks 16 Ağustos 1999'daki seviyesine geri döndü. İMKB 1999 genelinde dolar bazında yüzde 242 yükselerek dünyanın en çok getiri sağlayan borsası oldu.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.

Şehir Yatırımcı sayısı
Adana 111.602
Hatay 60.919
Gaziantep 49.317
Diyarbakır 34.008
Kahramanmaraş 29.173
Şanlıurfa 28.598
Malatya 27.006
Osmaniye 20.341
Adıyaman 16.394
Kilis 4.025
Toplam 381.383

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