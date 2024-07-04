CHP Lideri Özel: Şam'a gidip Esad'la göçmen meselesini çözeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu. CHP Genel Merkezi'nde soruları yanıtlayan Özel, "Esad'la oturup sığınmacı sorununu çözeceğim" dedi.

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

Resmi rakam 4 milyon 600 bin. 10 milyon diyen var. Kayıtlı olanları görelim, kaçak olanlar belli olsun. ona göre ne yapılacaksa yapılsın. Bugünkü durum bir statükoya dönüşemez. Sıradışı ve hukuken sorunlu durum. Bununla ilgili üzerime düşen ne varsa yapacağım. Dış Politika Danışma Kurulumuz var. Sayın Karayalçın, sayın Hikmet Çetin, 9 tane en üst düzey görevlerde bulunmuş diplomatlarımız var. 7 diplomat var. Danışma Kurulumuz çalışıyor. Milli Savunma Danışma Kurulumuz çalışıyor. 10 emekli askerden oluşan çalışma grubu. İkisinin karma toplantısı olacak. Murat Bakan ekibiyle çalışıyor. Bu meseleyle ilgili Selin Sayek Böke ve ben çalışıyorum. Yarın Bükreş'e gideceğim. Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katılacağım. Ana konumuz sığınmacılar. Türkiye'de bütün büyükelçilerle konuşuyorum. Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile konuştum. "Bizi bu konuda yalnız bırakamazsınız, sizin sığınmacı deponuz olamayız" diyeceğim. Merkel'in yaptığı tuhaf 6 milyon Euroluk anlaşma, kendisi için başarılı sayılabilir ama AB'nin idealleri için utanç vericidir.