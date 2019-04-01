31 Mart yerel seçimlerinde partilerinde umduğunu bulamayan bir çok isim için DSP adaylık fırsatı yarattı. Ancak bu serüven hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

DSP'de Ankara için yarışan isim Haydar Yılmaz'dı. Bir dönem CHP'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz partisinden istifa ederek, DSP'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Yılmaz, yüzde 0,25 oy oranıyla Ankaralıların tercih ettiği 4. isim oldu.

SARIGÜL UMDUĞUNU BULAMADI

Şişli'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen bir başka isim de Mustafa Sarıgül'dü. Sarıgül partisi CHP'den istifa ederek, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Şişli'de uzun bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan Sarıgül, CHP'li aday Muammer Keskin'in en yakın rakibiydi. Ancak sandıkların açılmasıyla birlikte iki aday arasındaki beklenmedik oranda fark olduğu görüldü. Muammer Keskin %47,85 yarışı tamamlarken, Sarıgül'ün aldığı oy oranı %29,27'de kaldı.

AVCILAR'DA HANDAN TOKMAK

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da CHP'den tekrar aday gösterilmeyince DSP'nin kapısını çaldı.

Tokmak'ın oy oranı %0,83 olarak kaldı.

MARMARİS'TE ALİ ACAR

CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen bir isim de Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar dahil oldu. Acar, "Marmaris'e darbe yapıldı" diyerek DSP saflarına katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Acar da umduğunu bulamadı. DSP'nin Marmaris Belediye Başkan adayı olan Acar, %19,09 oy aldı.

GAZİANTEP'TE CELAL DOĞAN KAZANAMADI

DSP’ye katılan isimlerden biri de eski HDP milletvekili Celal Doğan oldu. Daha önce CHP’de nabız yoklayan Doğan, DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Celal Doğan'ın en büyük rakibi AK Parti'nin adayı, mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin'di. Fatma Şahin %53,90 oy oranıyla yeniden başkan seçilirken, Doğan'ın aldığı oy oranı %25,50'de kaldı.