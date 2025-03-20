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        Haberler Gündem Teyit "CHP'nin ön seçimi yasaklandı" iddiasına yalanlama

        "CHP'nin ön seçimi yasaklandı" iddiasına yalanlama

        DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:29
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        "CHP'nin ön seçimi yasaklandı" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Valiliğinin, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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