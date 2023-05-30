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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: CHP sonbaharda kurultaya gidiyor
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CHP sonbaharda kurultaya gidiyor

CHP 38. Olağan Kurultay için yaz aylarında düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sonbaharda ise, genel başkanlık seçimi yapılarak 2024'te mart ayında yapılacak yerel seçimlere yeni bir enerji ile gidilmesi planlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın özel haberi..

SON DAKİKA: CHP sonbaharda kurultaya gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gözler CHP genel merkezine çevrildi. 2020 yılı Temmuz ayında yapılan 37'nci Olağan kurultaydan sonra geçtiğimiz yıl kurultay yapılması gerekiyordu.

Ancak seçim dolayısıyla tüzüğün verdiği yetki ile bir yıl ertelendi. Kurultay "yerel seçim sonrasına kalır mı" tartışmaları yürütülürken CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre yaz aylarında kurultay süreci başlatılacak.

İl ilçe kongrelerinden sonra yaz sonunda veya sonbahar aylarında genel başkanlık seçimi yapılacak. Böylece 2024 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlere yeni bir ekip ve yeni bir enerji ile gidilecek.

CHP MECLİS YÖNETİMİNDE YENİ İSİMLER

CHP Meclis yönetiminde de yeni dönemde yeni yüzler olacak. Mevcut Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Grup Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Engin Özkoç milletvekili olmadığı için dışarıda kalırken, Engin Altay'ın ise Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve yeni dönemde Grup Başkanvekili olmak istemediği belirtildi.

Grup Başkanvekilliği için öne çıkan isimler ise, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ankara Milletvekili Murat Emir, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç. Meclis'te milletvekili yemininden sonra CHP grubunda seçim yapılarak yeni yönetim belirlenecek. O seçimde Meclis Başkanvekili, idari amir ve katip üyeler de belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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