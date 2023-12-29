Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı! 150’ye yakın belediye başkan adayı açıklanacak - Güncel haberler

        CHP 150’ye yakın belediye başkan adayını açıklayacak

        Cumhuriyet Halk Partisi 4 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından yaklaşık 150 belediye başkan adayını kamuoyuna duyuracak. İstanbul için de büyük bir lansmanın 5 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İzmir'de de aday belirleme çalışmalarına devam ediliyor

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 29.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'de aday mesaisi devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri nedeniyle toplantılar ertelendi.

        İlk toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında 4 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

        Toplantıda, illerden gelen anketler, saha raporları ve teşkilatların görüşleri değerlendirilecek. Bu toplantının ardından 150 civarında belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI 5 OCAK’TA İLAN EDİLECEK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı için planlanan tanıtım, 27 Aralık'tan 5 Ocak'a ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki lansmanda, sadece İmamoğlu'nun ismi duyurulmayacak. Ayrıca, diğer partilerin bir önceki seçimde kazandığı 23 ilçenin belediye başkan adayları da kamuoyuna duyurulacak.

        REKLAM

        İZMİR İÇİN YOĞUN MESAİ

        İzmir için ise 40 kişilik bir heyetin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Heyet, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için mesai yapıyor. Aday adaylarıyla mülakatlar, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Hazırlanan raporun da hafta başında CHP Genel Merkezi’ne sunulması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ocak ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor